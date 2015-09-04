​Кянан Явуз: Падение стоимости лиры не оказало отрицательное влияние на SOCAR Turkey

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ "Сильное снижение стоимости турецкой лиры по отношению к доллару США не оказало отрицательное влияние на SOCAR Turkey".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный исполнительный директор дочерней компании Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции - SOCAR Turkey Кянан Явуз в своем интервью агентству Anadolu.

К.Явуз отметил, что согласно недавно подписанному с Goldman Sachs International контракту, компания получила средства в объеме 1,3 млрд. долларов: "Нет ни одного фактора, который мог бы отрицательно повлиять на наши проекты. Это может показаться странным. В обществе возникла странная атмосфера, когда все считают, что все меняется в худшую сторону. Однако это неверно. Наше сотрудничество с Goldman Sachs доказывает обратное".

Отметим, что SOCAR начал деятельность в Турции в 2008 году после приватизации Petkim Holding и осуществляет в этой стране деятельность под брендом SOCAR Turkey. Согласно структуре учредителей компании SOCAR Turkey, 87% SOCAR Turkey Energy A.Ş принадлежит SOCAR. С 14 августа 2015 года банки Goldman Sachs и JP Morgan (Goldman Sachs International) стали владельцами 13%-го пакета акций SOCAR Turkey.

По информации Центробанка Турции, сегодня курс доллара составил 2,9561 TRY/USD.