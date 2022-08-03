О нас

Квота Азербайджана на добычу нефти в сентябре составит 718 тыс. б/с

Квота Азербайджана на добычу нефти в сентябре составит 718 тыс. б/с Азербайджан в сентябре 2022 года увеличит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 1 тыс. баррелей, до 718 тыс. баррелей в сутки.
Энергетика
3 августа 2022 г. 17:51
Квота Азербайджана на добычу нефти в сентябре составит 718 тыс. б/с

Азербайджан в сентябре 2022 года увеличит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 1 тыс. баррелей, до 718 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минэнергетики.

"Азербайджан поддержал принятое министрами стран ОПЕК+ на 31-м заседании решение об увеличении в сентябре добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки. В соответствии с квотами, установленными на сентябрь, предусматривается довести суточную добычу нефти в Азербайджане до 718 тыс. баррелей", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan “OPEC plus”un gündəlik hasilatı artırmaq qərarını dəstəkləyib

Самое читаемое

Золото подорожало на фоне ослабления доллара
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
28 июля 2022 г. 10:41
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
28 июля 2022 г. 17:22
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
30 июля 2022 г. 10:17
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
31 июля 2022 г. 12:26
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
1 августа 2022 г. 14:30
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
2 августа 2022 г. 06:57
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
2 августа 2022 г. 11:19
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
2 августа 2022 г. 17:50
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi