Квота Азербайджана на добычу нефти в сентябре составит 718 тыс. б/с

Азербайджан в сентябре 2022 года увеличит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 1 тыс. баррелей, до 718 тыс. баррелей в сутки.

Азербайджан в сентябре 2022 года увеличит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 1 тыс. баррелей, до 718 тыс. баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минэнергетики.

"Азербайджан поддержал принятое министрами стран ОПЕК+ на 31-м заседании решение об увеличении в сентябре добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки. В соответствии с квотами, установленными на сентябрь, предусматривается довести суточную добычу нефти в Азербайджане до 718 тыс. баррелей", - говорится в сообщении.