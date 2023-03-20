Kuwait Oil Company заявила о ЧС из-за разлива нефти

Кувейтская нефтедобывающая компания Kuwait Oil Company (KOCKW) объявила о ЧС в связи с разливом нефти на западе страны.

Кувейтская нефтедобывающая компания Kuwait Oil Company (KOCKW) объявила о ЧС в связи с разливом нефти на западе страны.

Как передает Report, об этом сообщается на странице компании в Twitter.

По словам официального представителя KOCKW Кусая Аль-Хамера, в результате чрезвычайной ситуации никто не пострадал, на месте аварии не выявлено опасной концентрации токсичных газов.

Отмечается, что добыча нефти ведется в прежнем режиме. Представители Kuwait Oil Company занимаются ликвидацией аварии.

Кувейт вошел в число крупнейших производителей нефти среди стран-членов ОПЕК в 2022 году.