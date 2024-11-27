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КТК за 10 месяцев отправил на экспорт 53 млн тонн нефти

КТК за 10 месяцев отправил на экспорт 53 млн тонн нефти "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) за 10 месяцев 2024 года отправил на экспорт 53 миллиона тонн нефти.
Энергетика
27 ноября 2024 г. 11:32
КТК за 10 месяцев отправил на экспорт 53 млн тонн нефти

"Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) за 10 месяцев 2024 года отправил на экспорт 53 миллиона тонн нефти.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на сообщение пресс-службы КТК.

"С января текущего года по 31 октября КТК поставил на экспорт свыше 53 млн тонн нефти, эти объемы были погружены на 492 танкера, что на два судна превышает прошлогодний показатель", - говорится в информации.

КТК также отмечает, что коэффициент эксплуатационной готовности нефтепровода с начала 2024 года составляет почти 98%. На механо-технологическом оборудовании нефтеперекачивающих станций и на линейной части за этот период выполнено более 26 тыс. работ по техническому обслуживанию.

Напомним, что в 2024 году КТК планирует транспортировать порядка 65,2 млн тонн казахстанской нефти.

В 2023 году КТК обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 63,47 млн тонн нефти (рост на 8,1%).

КТК протяженностью 1,5 тыс. километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

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Версия на английском языке CPC exported 53M tons of oil in 10 months

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