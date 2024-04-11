КТК возобновил прокачку нефти после 72-часовой остановки на техобслуживание

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), осуществляющий экспорт казахстанской нефти на Черноморское побережье России в Новороссийске для дальнейшей отправки на мировые рынки, с 11 апреля возобновил работу.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), осуществляющий экспорт казахстанской нефти на Черноморское побережье России в Новороссийске для дальнейшей отправки на мировые рынки, с 11 апреля возобновил работу.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы консорциума.

"После окончания основных работ на объектах морского терминала КТК в период плановой остановки нефтепровода 11 апреля 2024 возобновлена отгрузка нефти", - говорится в сообщении консорциума.

Как сообщалось, КТК с 9 апреля 2024 года приступил к техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз - Новороссийск. В этой связи отгрузка нефти на морском терминале также была остановлена до 11 апреля.

По информации КТК, подобные 72-часовые остановки перекачки по нефтепроводу происходят не реже двух раз в год.

КТК - международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью 1,511 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана. В систему КТК поступает нефть в основном с месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей.