О нас

КТК возобновил прокачку нефти после 72-часовой остановки на техобслуживание

КТК возобновил прокачку нефти после 72-часовой остановки на техобслуживание Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), осуществляющий экспорт казахстанской нефти на Черноморское побережье России в Новороссийске для дальнейшей отправки на мировые рынки, с 11 апреля возобновил работу.
Энергетика
11 апреля 2024 г. 16:00
КТК возобновил прокачку нефти после 72-часовой остановки на техобслуживание

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), осуществляющий экспорт казахстанской нефти на Черноморское побережье России в Новороссийске для дальнейшей отправки на мировые рынки, с 11 апреля возобновил работу.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы консорциума.

"После окончания основных работ на объектах морского терминала КТК в период плановой остановки нефтепровода 11 апреля 2024 возобновлена отгрузка нефти", - говорится в сообщении консорциума.

Как сообщалось, КТК с 9 апреля 2024 года приступил к техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз - Новороссийск. В этой связи отгрузка нефти на морском терминале также была остановлена до 11 апреля.

По информации КТК, подобные 72-часовые остановки перекачки по нефтепроводу происходят не реже двух раз в год.

КТК - международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью 1,511 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана. В систему КТК поступает нефть в основном с месторождений Западного Казахстана, а также сырье российских производителей.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CPC resumes pumping oil after 72-hour shutdown for maintenance

Экслюзивные новости

Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi