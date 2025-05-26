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КТК готовится нарастить прокачку нефти до 81,5 млн т в год

КТК готовится нарастить прокачку нефти до 81,5 млн т в год Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) может увеличить объемы прокачки нефти с 67 млн до 81,5 млн тонн в год.
Энергетика
26 мая 2025 г. 16:46
КТК готовится нарастить прокачку нефти до 81,5 млн т в год

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) может увеличить объемы прокачки нефти с 67 млн до 81,5 млн тонн в год.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 26 мая провел встречу с гендиректором КТК Николаем Горбанем.

"На сегодняшний день обеспечена техническая возможность к увеличению объемов перекачки с 67 млн до 81,5 млн тонн в год, в том числе по казахстанскому участку с 53,7 млн до 72,5 млн тонн в год", - отмечается в информации.

Реализация проекта устранения узких мест нефтепровода КТК (ПУУМ КТК) в октябре 2025 года позволит довести общий объем отгруженной нефти до 1 млрд тонн.

В ходе встречи Горбань также сообщил о завершении восстановительных работ и вводе в эксплуатацию нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская".

Бектенов со своей стороны подчеркнул, что казахстанская сторона уделяет особое внимание вопросу бесперебойного функционирования нефтепровода КТК: "Система является важной артерией по экспорту казахстанской нефти. В этой связи казахстанской стороной будет оказана необходимая поддержка".

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские - на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Протяженность маршрута составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. В 2024 году консорциум транспортировал по системе 63,01 млн тонн нефти, почти 55 млн из которых - нефть из Казахстана.

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