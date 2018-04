Крупнейшую солнечную электростанцию в мире запустят на полную мощность в мае

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Дочернее предприятие китайской China Three Gorges строит крупнейшую в мире плавучую солнечную электростанцию стоимостью 1 млрд юаней в восточной провинции Аньхой. Как сообщает Report со ссылкой на Вести.Экономика, об этом пишет Bloomberg.

China Three Gorges New Energy Co. начала строительство проекта мощностью 150 мегаватт в июле, а часть завода уже подключилась к сети.

Ожидается, что весь объект будет подключен уже в мае 2018 года.

По информации Bloomberg New Energy Finance, до строительства завода Three Gorges крупнейшим в Китае плавучим проектом в области солнечной энергетики была ферма мощностью 40 мегаватт от Sungrow Power Supply Co. в той же провинции Китая.