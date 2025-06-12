Крупнейший в Японии производитель энергии втрое увеличит закупки СПГ в США

Крупнейшая в Японии электрогенерирующая корпорация JERA информировала о заключении контрактов о ежегодной закупке в США 5,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ).

Крупнейшая в Японии электрогенерирующая корпорация JERA информировала о заключении контрактов о ежегодной закупке в США 5,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ).

Как сообщает Report, по предварительной информации, договоренности начнут действовать с 2029 года и рассчитаны на 20 лет.

Тем самым импорт СПГ из США компанией JERA будет доведен до 10 млн тонн в год, говорится в официальном объявлении фирмы. В общем балансе закупок корпорации доля сжиженного природного газа из Соединенных Штатов увеличится с 10% до 30%.

Управляющий директор JERA Рёскэ Цугару подчеркнул в своем сообщении, что это решение не принималось под политическим давлением или по просьбе по стороны Вашингтона и Токио. Однако в феврале на встрече с президентом США Дональдом Трампом премьер-министр Японии Сигэру Исиба выразил готовность увеличить закупки СПГ в Соединенных Штатах в качестве меры по исправлению дисбаланса в двусторонней торговле. Вашингтон сейчас угрожает резким повышением пошлин на японские товары, если Токио не расширит импорт американской продукции.

В 2023 году Япония получила 41,6% всего импорта СПГ из Австралии, 15,6% из Малайзии, примерно 9% из России. На США тогда приходилось 8,4%, однако теперь эта доля может удвоиться.