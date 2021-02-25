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Крупная нефтяная компания выходит на рынок Грузии

Крупная нефтяная компания выходит на рынок Грузии Летом 2020 года иностранная компания стала победителем тендера на поиск и добычу нефтегазовых ресурсов в грузинской акватории Черного моря
Энергетика
25 февраля 2021 г. 13:41
Крупная нефтяная компания выходит на рынок Грузии

Соглашение между грузинским нефтегазовым агентством и австро-румынской компанией OMV Petrom будет подписано в ближайшие дни.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.

Министр отметила, что летом 2020 года иностранная компания стала победителем тендера на поиск и добычу нефтегазовых ресурсов в грузинской акватории Черного моря. Он отметил, что в документе будет подтверждено распределение доли добычи.

По словам Турнавы, выход такой крупной компании, как OMV Petrom на грузинский рынок доказывает наличие в стране стабильного инвестиционного климата.

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Версия на азербайджанском языке İri neft şirkəti Gürcüstan bazarına daxil olur

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