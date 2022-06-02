Кристина Борреро: Диверсификация энергетики способствует регулированию цен

Диверсификация энергетического сектора создает лучшие возможности для конкуренции и способствует регулированию цен.

Диверсификация энергетического сектора создает лучшие возможности для конкуренции и способствует регулированию цен.

Как передает Report, об этом сообщила директор Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристина Лобилло Борреро в первый день конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

K. Борреро отметила, что диверсификация в Европе началась около 10 лет назад: "Мы начали диверсификацию энергоресурсов и поставок в Европейском союзе с 2014 года. Первое требование заключается в том, что каждая страна-импортер газа должна получать газ как минимум из трех различных источников, и, в первую очередь, СПГ".

Представитель ЕС добавила, что идет работа над развитием сферы возобновляемых источников энергии: "Наш первоначальный план состоит в том, чтобы к 2050 году достичь мощности 100 МВт".