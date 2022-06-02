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Кристина Борреро: Диверсификация энергетики способствует регулированию цен

Кристина Борреро: Диверсификация энергетики способствует регулированию цен Диверсификация энергетического сектора создает лучшие возможности для конкуренции и способствует регулированию цен.
Энергетика
2 июня 2022 г. 10:49
Кристина Борреро: Диверсификация энергетики способствует регулированию цен

Диверсификация энергетического сектора создает лучшие возможности для конкуренции и способствует регулированию цен.

Как передает Report, об этом сообщила директор Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристина Лобилло Борреро в первый день конференции в рамках Бакинского энергетического форума.

K. Борреро отметила, что диверсификация в Европе началась около 10 лет назад: "Мы начали диверсификацию энергоресурсов и поставок в Европейском союзе с 2014 года. Первое требование заключается в том, что каждая страна-импортер газа должна получать газ как минимум из трех различных источников, и, в первую очередь, СПГ".

Представитель ЕС добавила, что идет работа над развитием сферы возобновляемых источников энергии: "Наш первоначальный план состоит в том, чтобы к 2050 году достичь мощности 100 МВт".

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Версия на английском языке European Commission: Energy diversification helps regulate prices
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası: "Enerji diversifikasiyası qiymətlərin tənzimlənməsinə yardım edir"

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