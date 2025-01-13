Кремль: Россия постарается минимизировать действие санкций США против нефтегазового сектора

Россия будет искать способы минимизировать последствия санкций США против российского нефтегазового сектора.

Россия будет искать способы минимизировать последствия санкций США против российского нефтегазового сектора.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В современном мире неоднократно ситуация демонстрировала, что естественные маршруты поставок энергоносителей просто так перерубить невозможно. В одном месте что-то перекрываешь, в другом месте появляется альтернативный вариант. Будет вестись поиск таких вариантов работы, которые позволят минимизировать последствия санкций", - подчеркнул он.