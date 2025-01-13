Кремль: Россия постарается минимизировать действие санкций США против нефтегазового сектора

Россия будет искать способы минимизировать последствия санкций США против российского нефтегазового сектора.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В современном мире неоднократно ситуация демонстрировала, что естественные маршруты поставок энергоносителей просто так перерубить невозможно. В одном месте что-то перекрываешь, в другом месте появляется альтернативный вариант. Будет вестись поиск таких вариантов работы, которые позволят минимизировать последствия санкций", - подчеркнул он.