​Кременчугский НПЗ закупит 80 тыс. тонн азербайджанской нефти

ПАО "Укртатнафта" в сентябре-октябре планирует удвоить закупки импортной нефти и довести объем переработки на Кременчугском НПЗ до 300 тыс. тонн в месяц.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом рассказал председатель правления компании Павел Овчаренко.

По его словам, 28 сентября будут приняты два танкера с нефтью американского сорта Bakken и азербайджанского Azeri Light по 80 тыс. тонн каждый: "На октябрь планируется аналогичная поставка двух танкеров по 80 тыс. тонн".

С учетом плановой добычи ПАО "Укрнафта" на уровне 128-130 тыс. тонн, объем доступной Кременчугскому НПЗ нефти в сентябре составит 288 тыс. тонн. В октябре этот объем превысит 300 тыс. тонн за счет законтрактованных 23 сентября у "Укртранснафты" 15 тыс. тонн Azeri Light, которые будут перекачаны на НПЗ с терминала "Южный" в первой декаде октября.

По имеющимся данным, в сентябре переработка нефти в Кременчуге составит около 255 тыс. тонн, что выше на 30%, чем в летние месяцы. В сентябре завод успешно протестировал выход на максимальный уровень переработки в объеме 9,5 тыс. тонн нефти в сутки.