 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Проблема на подстанции "Ахмедлы" решена - ОБНОВЛЕНО

    Короткое замыкание на подстанции “Ахмедлы” оставило Хатаинский район без света

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Короткое замыкание на подстанции “Ахмедлы” напряжением 110/35/10 кВ ОАО “Азерэнержи” привело к выходу из строя оборудования, в результате чего остались без света жилые массивы на проспекте Гянджа и улицах Мехмандарова, Мухаммада Хади Хатаинского района. Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО “Азеришыг” Танрыверди Мустафаев.

    По его словам, в ближайшие часы подача электроэнергии будет полностью возобновлена: “В результате совместных оперативных усилий сотрудников “Азерэнержи” и “Азеришыг” в ближайший час ожидается возобновление электроснабжения. “Азеришыг” приносит извинения абонентам за доставленное неудобство".

    ***

    Техническая проблема на подстанции “Ахмедлы” напряжением 110/35/10 кВ ОАО “Азерэнержи” устранена. Об этом сообщил Report руководитель отдела по связям с общественностью и пресс-службы “Азерэнержи” Яхъя Бабанлы.

    По его словам, в результате предпринятых мер подача электроэнергии на территории возобновлена. 

    Глава пресс-службы ОАО “Азеришыг” Танрыверди Мустафаев сообщил Report, что энергоснабжение большинства абонентов возобновлено, а подача электроэнергии в оставшиеся здания ожидается в ближайшие минуты. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi