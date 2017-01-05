Проблема на подстанции "Ахмедлы" решена - ОБНОВЛЕНО

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Короткое замыкание на подстанции “Ахмедлы” напряжением 110/35/10 кВ ОАО “Азерэнержи” привело к выходу из строя оборудования, в результате чего остались без света жилые массивы на проспекте Гянджа и улицах Мехмандарова, Мухаммада Хади Хатаинского района. Об этом сообщил Report глава пресс-службы ОАО “Азеришыг” Танрыверди Мустафаев.

По его словам, в ближайшие часы подача электроэнергии будет полностью возобновлена: “В результате совместных оперативных усилий сотрудников “Азерэнержи” и “Азеришыг” в ближайший час ожидается возобновление электроснабжения. “Азеришыг” приносит извинения абонентам за доставленное неудобство".

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Техническая проблема на подстанции “Ахмедлы” напряжением 110/35/10 кВ ОАО “Азерэнержи” устранена. Об этом сообщил Report руководитель отдела по связям с общественностью и пресс-службы “Азерэнержи” Яхъя Бабанлы.

По его словам, в результате предпринятых мер подача электроэнергии на территории возобновлена.

Глава пресс-службы ОАО “Азеришыг” Танрыверди Мустафаев сообщил Report, что энергоснабжение большинства абонентов возобновлено, а подача электроэнергии в оставшиеся здания ожидается в ближайшие минуты.