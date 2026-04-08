Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Минфин Азербайджана: Контракт на поставку газа в Сербию продлен до 2027 года

    Энергетика
    • 08 апреля, 2026
    • 14:50
    Минфин Азербайджана: Контракт на поставку газа в Сербию продлен до 2027 года

    Срок действия контракта на поставки азербайджанского газа в Сербию по интерконнектору Болгария-Сербия, продлен до конца 2026 года.

    Об этом сообщает "Report" со ссылкой на Министерство финансов.

    По информации ведомства, 8 апреля министр финансов Азербайджана, сопредседатель азербайджано-сербской межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству Сахиль Бабаев встретился с делегацией во главе с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович Ханданович, находящейся с визитом в Баку.

    "На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, в том числе текущее состояние и перспективы развития связей в энергетической сфере. Министр Бабаев подчеркнул, что отношения между двумя странами носят характер стратегического партнерства, и отметил, что сотрудничество успешно развивается на основе прочной правовой базы и политического диалога на высшем уровне", - говорится в информации.

    Отмечалось, что многочисленные подписанные соглашения, деятельность МПК и Совета стратегического партнерства создают благоприятную почву для расширения связей.

    Касаясь основных направлений сотрудничества в энергетической сфере, министр обратил внимание на то, что поставки азербайджанского газа в Сербию через Болгаро-Сербский интерконнектор, начатые с 2023 года, являются одним из важных достижений партнерства.

    "Было отмечено, что подписанный в этих рамках контракт продлен до конца 2026 года и в настоящее время осуществляются поставки газа", - говорится в информации.

    В свою очередь, Джедович Ханданович подчеркнула важность укрепления эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в энергетической сфере. Она сообщила, что соглашение, подписанное в феврале 2026 года и предусматривающее строительство газотурбинной электростанции в Сербии, внесет важный вклад в укрепление энергетической безопасности в регионе.

    В ходе встречи также состоялся широкий обмен мнениями по направлениям расширения сотрудничества в области нефти и нефтепродуктов, электроэнергии, а также зеленой энергетики и возобновляемых источников энергии.

    Напомним, Азербайджан и Сербия подписали соглашение о строительстве газовой электростанции вблизи города Ниш с мощностью 350 МВт электрической и 150 МВт тепловой энергии. Документ был подписан в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сербию.

    Отметим, что SOCAR и Srbijagas 15 ноября 2023 года заключили договор о поставках азербайджанского газа: до 400 млн кубометров в год в 2024–2026 годах, с возможностью увеличения до 1 млрд кубометров с 2027 года.

    Фото
    Azərbaycan qazının Serbiyaya çatdırılması üzrə müqavilənin müddəti uzadılıb
    Фото
    Deal on Azerbaijan gas supply to Serbia extended

    Последние новости

    15:19

    Вэнс заявил о существенном прогрессе в урегулировании конфликта РФ и Украины

    Другие страны
    15:13

    Турция направила гумпомощь Ирану в виде медикаментов

    В регионе
    15:12

    Фидан заявил Арагчи о поддержке Турцией прекращения огня

    В регионе
    15:08

    Кошербаев: Казахстан нацелен на укрепление союзничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    15:07

    Эрдоган приветствовал достигнутое между США и Ираном перемирие

    В регионе
    14:57

    Гашиму Магомедову и Хасрату Джафарову вручат новые медали Париж-2024

    Индивидуальные
    14:53

    Захарова: Посла Японии вызвали в МИД РФ в связи с соглашением Токио с Киевом по БПЛА

    В регионе
    14:50

    Минфин Азербайджана: Контракт на поставку газа в Сербию продлен до 2027 года

    Энергетика
    14:48

    Азербайджан существенно увеличил закупки пшеницы из России

    АПК
    Лента новостей