Консультативный совет ЮГК помогает оценить прогресс в создании коридора и будущие задачи

Консультативный совет Южного газового коридора сыграл важную роль в объединении всех сторон проекта Южного газового коридора и мониторинге прогресса в его строительстве. Об этом Report сказали в Европейской комиссии.

Консультативный совет Южного газового коридора сыграл важную роль в объединении всех сторон проекта Южного газового коридора и мониторинге прогресса в его строительстве.

Об этом Report сказала комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

“Теперь мы обсудим роль, которую он сыграет в будущем”, - заявила она, комментируя предстоящее 8 заседание Консультативного совета ЮГК, отметив, что он был создан совместно Азербайджаном и ЕС, а его участники собираются каждый февраль.

По словам еврокомиссара, ЮГК способствует энергетической диверсификации ЕС и политике безопасности поставок: “Он также укрепляет европейскую энергетическую систему”.

“Южный газовый коридор доставляет природный газ из нового источника и по новому маршруту в ЕС”, - заключила Симсон.

Восьмое заседание Консультативного совета Южного газового коридора состоится 4 февраля в Баку. Как и в предыдущие годы, ожидается участие всех компаний-участников Южного газового коридора, включая SOCAR, BP, TPAO и других, а также представителей таких стран, как Турция, Грузия, Болгария, Италия, Великобритания, США, Греция и Албания. Среди потенциальных участников Сербия, Румыния, Хорватия, Черногория, Венгрия, Босния и Герцеговина, Северная Македония, не исключено участие представителей и других стран.

ЮКГ, включающий разработку месторождения "Шахдениз" и цепь газопроводов, берущий начало в Азербайджане и тянущийся до южной Италии, был создан с целью диверсификации поставок природного газа в Европейский союз (ЕС) и сокращения числа стран ЕС, имеющих единый источник поставок. Последний европейский участок ЮКГ - Трансадриатический газопровод (TAP), коммерческие поставки по которому начались 31 декабря 2020 года, позволил начать снабжение Греции, Болгарии и Южной Италии каспийским газом.