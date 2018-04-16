Консорциум TANAP подарит Турции 13 машин скорой медицинской помощи

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Консорциум Трансанатолийский газопровод (TANAP) подарит 13 машин скорой медицинской помощи 10 провинциям Турции в рамках программы социальных и экологических инвестиций.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, соответствующий протокол подписан между консорциумом и министерством здравоохранения Турции.

По информации, это провинции, через которые пролегает TANAP, - Эрдахан, Карс, Эрзурум, Эрзинджан, Сивас, Байбурт, Гюмюшхане, Кырыккале, Кыршехир и Йозгат.

Отметим, что TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Трубопровод планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. По дну Мраморного моря будет проложен 19-километровый участок.

Напомним, что доля SOCAR в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ – 30%, BP – 12%.