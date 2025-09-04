Консорциум "Шахдениз" подписал контракт на $321 млн с Azfen в рамках проекта SDC

Азербайджано-турецкое совместное предприятие Azfen заключило контракт с консорциумом "Шахдениз" в рамках проекта строительства компрессорной станции на газоконденсатном месторождении Шахдениз (Shah Deniz Compression, SDC).

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение компании BP-Azerbaijan, являющейся техническим оператором проекта "Шахдениз".

"Консорциум "Шахдениз" подписал контракт стоимостью $321 млн с Azfen на строительство верхних модулей платформы SDC", - говорится в сообщении.

Объем работ по контракту включает строительство, монтаж, установку и интеграцию блока верхних модулей весом 8500 тонн для платформы "Shah Deniz Compression".

По информации компании, строительные работы будут осуществляться на строительно-монтажной площадке Azfen в Сабаильском районе Баку с использованием местной инфраструктуры и ресурсов внутри страны.

"Планируется, что строительство верхних модулей начнется в четвертом квартале 2025 года и завершится к концу 2028 года. В этих работах будет задействовано более 3000 рабочих, из которых более 90% составят местные специалисты", - говорится в сообщении.

"Присуждение Azfen данного контракта основано на подтвержденном опыте этой компании, включая успешное выполнение работ по предыдущим проектам строительства верхних модулей для морских платформ в Азербайджане", - заявил старший вице-президент BP по проектам Юан Драммонд, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, по строительству компрессорной платформы SDC акционеры проекта разработки месторождения Шах-Дениз 4 июня 2025 года подписали окончательное инвестиционное решение (FID, final investment decision). Стоимость проекта - $2,9 млрд. Ожидается, что проект позволит добывать и экспортировать около 50 млрд кубометров дополнительного газа и около 25 млн баррелей дополнительного конденсата с месторождения. Строительство платформы планируется начать в 2025 году, ввести в эксплуатацию - в 2029 году.

SDC будет установлена в 3 км от Bravo и в 10 км от Alpha. Строительство опорного блока и верхних строений новой платформы, а также компонентов подводной инфраструктуры планируется осуществить в Азербайджане. Большая часть строительства объектов на берегу и их ввод в эксплуатацию предусмотрены в 2026-2028 годах.

SDC предназначена для улавливания газа низкого давления с некоторых пластов месторождения Шах-Дениз, его компрессии и доставки на Сангачальский терминал. Газ низкого давления будет поступать с платформ Alpha и Bravo. Платформа SDC предназначена исключительно для компрессорного оборудования, без буровых работ. Добыча первого газа низкого давления с платформы Alpha в соответствии с графиком запланирована на июнь-июль 2029 года, с платформы Bravo - на апрель-май 2030 года.

Проект включает строительство электрифицированной установки SDC, функционирующей преимущественно без персонала, прокладку электрического и фиброоптического кабелей, а также внутрипромысловых подводных газопроводов с платформ Alpha и Bravo. SDC будет оснащена четырьмя компрессорами мощностью 11 МВт каждый для компрессии газа.