​Конференция по энергетике в Анталье отложена

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Запланированная на 14 ноября в турецкой Анталье конференция "Геополитические вопросы, риски и возможности газовых проектов Евразии" отложена.

Эту информацию подтвердил Report президент Международной ассоциации по энергетической экономике (IAEE) Гюркан Кумбароглу.

В качестве основной причины Г.Кумбароглу указал политическую неопределенность в Турции: "К сожалению, нынешняя ситуация в Турции не позволяет нам провести конференцию. Дата очередной конференции неизвестна. После выборов мы ожидаем устранения неопределенности политической ситуации. Высока вероятность проведения конференции в декабре".

Отметим, что 15-16 ноября в Анталье состоится саммит стран G20, на котором ожидается участие первых лиц Азербайджана, Турции, России, США, Китая и других государств.