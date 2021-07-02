Компания SOCAR выбрана инвестором года в Грузии

Грузинский медиахолдинг Georgian Times объявил победителей премии "Бизнес рейтинг XXI".
Как сообщает грузинское бюро Report, решением жюри SOCAR Energy Georgia, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии, была удостоена звания компании-инвестора года.
Представитель компании Ираклий Зубиташвили выразил благодарность за награду: "Награда придаст компании дополнительный стимул и мотивацию. Спасибо каждому сотруднику нашей компании. Без них эта победа была бы невозможна".
Основными направлениями деятельности SOCAR Energy Georgia, созданной в 2006 году, являются импорт и продажа нефтепродуктов. Компания реализует различные важные социальные проекты в соседней стране, а также известна своей благотворительной деятельностью.