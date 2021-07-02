О нас
Report Georgia
Аудио новости

Компания SOCAR выбрана инвестором года в Грузии

Компания SOCAR выбрана инвестором года в Грузии Грузинский медиахолдинг Georgian Times объявил победителей премии "Бизнес рейтинг XXI".
Энергетика
2 июля 2021 г. 15:56
Компания SOCAR выбрана инвестором года в Грузии

Грузинский медиахолдинг Georgian Times объявил победителей премии "Бизнес рейтинг XXI".

Как сообщает грузинское бюро Report, решением жюри SOCAR Energy Georgia, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии, была удостоена звания компании-инвестора года.

Представитель компании Ираклий Зубиташвили выразил благодарность за награду: "Награда придаст компании дополнительный стимул и мотивацию. Спасибо каждому сотруднику нашей компании. Без них эта победа была бы невозможна".

Основными направлениями деятельности SOCAR Energy Georgia, созданной в 2006 году, являются импорт и продажа нефтепродуктов. Компания реализует различные важные социальные проекты в соседней стране, а также известна своей благотворительной деятельностью.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке SOCAR Gürcüstanda ilin investor şirkəti seçilib

Самое читаемое

Тарифный совет о ценах на природный газ
Тарифный совет о ценах на природный газ
30 июня 2021 г. 17:21
В Азербайджане введен ночной тариф на электроэнергию
В Азербайджане введен ночной тариф на электроэнергию
30 июня 2021 г. 17:12
Ризван Гусейнов: Пашинян - меньшее из зол - ИНТЕРВЬЮ
Ризван Гусейнов: Пашинян - меньшее из зол - ИНТЕРВЬЮ
29 июня 2021 г. 13:35
В Украине дрон поднял в небо флаг Азербайджана - ВИДЕО
В Украине дрон поднял в небо флаг Азербайджана - ВИДЕО
26 июня 2021 г. 13:38
Украинский депутат посетил офис Информационного агентства Report
ФотоУкраинский депутат посетил офис Информационного агентства Report
25 июня 2021 г. 20:11
Азербайджанский дипломат о великой личности Туркменистана - СТАТЬЯ
ФотоАзербайджанский дипломат о великой личности Туркменистана - СТАТЬЯ
29 июня 2021 г. 09:30
SOCAR сократил расход топлива на 28%
SOCAR сократил расход топлива на 28%
30 июня 2021 г. 17:00
ЕВРО-2020: Сегодня определится вторая команда, которая приедет в Баку
ЕВРО-2020: Сегодня определится вторая команда, которая приедет в Баку
27 июня 2021 г. 07:31
Франция сенсационно вылетела с ЕВРО-2020
ВидеоФранция сенсационно вылетела с ЕВРО-2020
29 июня 2021 г. 01:51
Говорит командир спецназа… - ВИДЕО
ФотоГоворит командир спецназа… - ВИДЕО
26 июня 2021 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi