Компания SOCAR выбрана инвестором года в Грузии

Грузинский медиахолдинг Georgian Times объявил победителей премии "Бизнес рейтинг XXI".

Грузинский медиахолдинг Georgian Times объявил победителей премии "Бизнес рейтинг XXI".

Как сообщает грузинское бюро Report, решением жюри SOCAR Energy Georgia, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии, была удостоена звания компании-инвестора года.

Представитель компании Ираклий Зубиташвили выразил благодарность за награду: "Награда придаст компании дополнительный стимул и мотивацию. Спасибо каждому сотруднику нашей компании. Без них эта победа была бы невозможна".

Основными направлениями деятельности SOCAR Energy Georgia, созданной в 2006 году, являются импорт и продажа нефтепродуктов. Компания реализует различные важные социальные проекты в соседней стране, а также известна своей благотворительной деятельностью.