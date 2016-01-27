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    Компания ОАЭ открыла филиал в Азербайджане

    Компания занимается поставками нефтегазового оборудования

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Принадлежащая Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) компания International Tubulars FZE открыла филиал в Азербайджане.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Vergilər".

    Филиал расположен по адресу: г.Баку, Насиминский район, ул. Аббасгулу Ага Бакиханова, 6. Законным представителем компании является гражданин Великобритании Блок Джон.

    Основанная в 1998 году компания занимается поставками оборудования в нефтегазовой сфере. Головной офис находится в Дубае. 

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