Компания ОАЭ открыла филиал в Азербайджане

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Принадлежащая Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) компания International Tubulars FZE открыла филиал в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Vergilər".

Филиал расположен по адресу: г.Баку, Насиминский район, ул. Аббасгулу Ага Бакиханова, 6. Законным представителем компании является гражданин Великобритании Блок Джон.

Основанная в 1998 году компания занимается поставками оборудования в нефтегазовой сфере. Головной офис находится в Дубае.