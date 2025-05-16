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Компания BP открыла Музей геологии в БГУ

Компания BP открыла Музей геологии в БГУ Компания BP завершила очередной социальный проект, реализованный местной компанией ADZONE-S и направленный на модернизацию и расширение образовательной инфраструктуры Бакинского государственного университета (БГУ).
Энергетика
16 мая 2025 г. 16:10
Компания BP открыла Музей геологии в БГУ

Компания BP завершила очередной социальный проект, реализованный местной компанией ADZONE-S и направленный на модернизацию и расширение образовательной инфраструктуры Бакинского государственного университета (БГУ).

Как сообщает Report, сегодня в университете состоялось открытие Музея геологии - современного интерактивного образовательного пространства.

Он состоит из 8 тематических уголков с интерактивными экранами и картами и создан с целью всестороннего представления информации о богатом геологическом наследии Азербайджана, природных ресурсах и научных достижениях в данной сфере.

Общая стоимость проекта, включая все оборудование, технику и программное обеспечение, закупленное для музея, составляет 395 810 манатов (примерно 232 830 долларов США).

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Версия на английском языке ФотоBP opens geology museum at BSU
Версия на азербайджанском языке ФотоBP Bakı Dövlət Universitetində geologiya muzeyi açıb

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