Компания BP-Azerbaijan продолжает работу, несмотря на сильный ветер

Компания BP-Azerbaijan, несмотря на наблюдаемый в Баку и Абшероне сильный ветер, продолжает операции в штатном режиме в рамках морских нефтегазовых проектов.

Компания BP-Azerbaijan, несмотря на наблюдаемый в Баку и Абшероне сильный ветер, продолжает операции в штатном режиме в рамках морских нефтегазовых проектов.

Об этом Report заявила начальник отдела по связям с общественностью компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы.

По ее словам, у компании BP и ее партнеров есть особые правила безопасного ведения работ при неблагоприятных погодных условиях, особенно на открытом воздухе.

"Эти правила строго соблюдаются на всех наших морских объектах", - сказала Баятлы.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове усилилась до 33 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн на Каспии составила 4 метра.