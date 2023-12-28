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Компания BP-Azerbaijan продолжает работу, несмотря на сильный ветер

Компания BP-Azerbaijan продолжает работу, несмотря на сильный ветер Компания BP-Azerbaijan, несмотря на наблюдаемый в Баку и Абшероне сильный ветер, продолжает операции в штатном режиме в рамках морских нефтегазовых проектов.
Энергетика
28 декабря 2023 г. 13:51
Компания BP-Azerbaijan продолжает работу, несмотря на сильный ветер

Компания BP-Azerbaijan, несмотря на наблюдаемый в Баку и Абшероне сильный ветер, продолжает операции в штатном режиме в рамках морских нефтегазовых проектов.

Об этом Report заявила начальник отдела по связям с общественностью компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы.

По ее словам, у компании BP и ее партнеров есть особые правила безопасного ведения работ при неблагоприятных погодных условиях, особенно на открытом воздухе.

"Эти правила строго соблюдаются на всех наших морских объектах", - сказала Баятлы.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове усилилась до 33 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн на Каспии составила 4 метра.

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Версия на английском языке BP-Azerbaijan continues to operate despite strong winds
Версия на азербайджанском языке “BP-Azerbaijan”: “Küləkli hava şəraitinə baxmayaraq əməliyyatlarımızı davam etdiririk”

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