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    ​Компания BP-Azerbaijan подписала контракт по инжинирингу, поставкам и управлению строительством

    Контракт подписан сроком на 5 лет

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Международная компания Worley Parsons выбрана для оказания услуг по инжинирингу, поставкам и управлению строительством (EPCM) при операциях компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции.

    Как передает Report, информацию об этом распространила компания Worley Parsons.

    Контракт подписан сроком на 5 лет. Согласно контракту, Worley Parsons будет оказывать услуги EPCM на Сангачальском терминале и системах трубопроводов Азербайджана, Грузии и Турции. Генеральный исполнительный директор компании Эндрю Вуд выразил удовлетворение продолжением многолетних связей с компанией BP. 

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