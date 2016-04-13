​Компания BP-Azerbaijan подписала контракт по инжинирингу, поставкам и управлению строительством

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Международная компания Worley Parsons выбрана для оказания услуг по инжинирингу, поставкам и управлению строительством (EPCM) при операциях компании BP в Азербайджане, Грузии и Турции.

Как передает Report, информацию об этом распространила компания Worley Parsons.

Контракт подписан сроком на 5 лет. Согласно контракту, Worley Parsons будет оказывать услуги EPCM на Сангачальском терминале и системах трубопроводов Азербайджана, Грузии и Турции. Генеральный исполнительный директор компании Эндрю Вуд выразил удовлетворение продолжением многолетних связей с компанией BP.