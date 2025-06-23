Kolin: Зангезурский коридор укрепит транспортную и энергетическую безопасность региона

Турецкая компания Kolin с большим интересом ожидает активации Зангезурского коридора, рассматривая его как вклад в транспортную, логистическую и энергетическую безопасность региона.

Турецкая компания Kolin с большим интересом ожидает активации Зангезурского коридора, рассматривая его как вклад в транспортную, логистическую и энергетическую безопасность региона.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный менеджер KOLIN Azerbaijan Барыш Алтыпармак на церемонии открытия 19-й Бакинской летней энергетической школы (Baku Summer Energy School - BSES 2025), проходящей в Университете ADA.

"Вы считаете, что Азербайджан - это просто страна с безопасным воздушным пространством? Посмотрите на энергетические коридоры, которые проходят через его территорию: именно отсюда обеспечивается диверсификация и надежность энергоснабжения Европейского союза. Это - результат успешной политики руководства Азербайджана, и мы лично наблюдаем этот прогресс", - подчеркнул Б.Алтыпармак.

Он также отметил, что впереди еще многое предстоит реализовать, особенно в Карабахском регионе - как в сфере инфраструктуры, так и в области энергетики и освоения газовых месторождений.