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КМГ отправил первую партию нефти в Венгрию через Хорватию

КМГ отправил первую партию нефти в Венгрию через Хорватию АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) и MOL Group (Венгрия) осуществили первую поставку казахстанской нефти в объеме 85 тысяч тонн на венгерский нефтеперерабатывающий завод.
Энергетика
4 августа 2025 г. 15:23
КМГ отправил первую партию нефти в Венгрию через Хорватию

АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) и MOL Group (Венгрия) осуществили первую поставку казахстанской нефти в объеме 85 тысяч тонн на венгерский нефтеперерабатывающий завод.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу КМГ, морскую транспортировку из порта Новороссийск до хорватского порта Омишаль обеспечил национальный перевозчик "Казмортрансфлот" (дочернее предприятие КМГ) на своем танкере "Alatau".

"Дальнейшая транспортировка от порта до конечного пункта - НПЗ Сазхаломбатта в Венгрии будет произведена по Адриатическому нефтепроводу, которым управляет хорватская компания Jadranski naftovod (JANAF)",- говорится в сообщении нацкомпании РК.

По прибытии судна в Хорватию состоялась рабочая встреча представителей КМГ, MOL Group и JANAF. Стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества и подписали рамочное соглашение о будущих поставках казахстанской нефти.

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