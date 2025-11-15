КМГ и Узбекнефтегаз подписали соглашение по проекту Жаркын в Казахстане

АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) и АО "Узбекнефтегаз" (УНГ) подписали соглашение по геологоразведочному проекту "Жаркын" в Казахстане.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанскую компанию, соглашение подписано в субботу в Ташкенте.

Документ подписали председатель правления КМГ Асхат Хасенов и председатель правления УНГ Баходиржон Сидиков. КМГ и УНГ договорились о реализации проекта на паритетной основе 50/50, при этом финансирование периода разведки обеспечит узбекская сторона.

Участок Жаркын расположен в Мангистауской области Казахстана. Ранее в рамках геологического изучения недр КМГ провел на этом участке 2D сейсморазведку в объеме 1 275 погонных км, по результатам которой выделены перспективные структуры.

Согласно достигнутым договоренностям КМГ и УНГ планируют бурение двух разведочных скважин глубиной 2000 м каждая.

"Жаркын" - первый совместный проект национальных нефтегазовых компаний двух стран в геологоразведке.