    КМГ и Узбекнефтегаз подписали соглашение по проекту Жаркын в Казахстане

    Энергетика
    • 15 ноября, 2025
    • 12:53
    КМГ и Узбекнефтегаз подписали соглашение по проекту Жаркын в Казахстане

    АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) и АО "Узбекнефтегаз" (УНГ) подписали соглашение по геологоразведочному проекту "Жаркын" в Казахстане.

    Как сообщает Report со ссылкой на казахстанскую компанию, соглашение подписано в субботу в Ташкенте.

    Документ подписали председатель правления КМГ Асхат Хасенов и председатель правления УНГ Баходиржон Сидиков. КМГ и УНГ договорились о реализации проекта на паритетной основе 50/50, при этом финансирование периода разведки обеспечит узбекская сторона.

    Участок Жаркын расположен в Мангистауской области Казахстана. Ранее в рамках геологического изучения недр КМГ провел на этом участке 2D сейсморазведку в объеме 1 275 погонных км, по результатам которой выделены перспективные структуры.

    Согласно достигнутым договоренностям КМГ и УНГ планируют бурение двух разведочных скважин глубиной 2000 м каждая.

    "Жаркын" - первый совместный проект национальных нефтегазовых компаний двух стран в геологоразведке.

    Лента новостей