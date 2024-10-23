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КМГ и CNOOC проведут ГРР на одном из участков в Казахстане

КМГ и CNOOC проведут ГРР на одном из участков в Казахстане "КазМунайГаз" (КМГ) и China National Offshore Oil Corporation International Limited (CNOOC) договорились о проведении геологоразведочных работ (ГРР) в рамках проекта "Жылыой".
Энергетика
23 октября 2024 г. 11:19
КМГ и CNOOC проведут ГРР на одном из участков в Казахстане

"КазМунайГаз" (КМГ) и China National Offshore Oil Corporation International Limited (CNOOC) договорились о проведении геологоразведочных работ (ГРР) в рамках проекта "Жылыой".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу казахстанской компании, стороны подписали соглашение в Астане во время встречи главы КМГ Асхата Хасенова с председателем совета директоров CNOOC Ван Дунцзинем.

В частности, стороны согласовали проведение 2D и 3D сейсморазведки, бурение одной надсолевой разведочной скважины глубиной 2000 м, бурение одной подсолевой разведочной скважины глубиной 4500 м.

"По предварительной оценке КМГ, геологический ресурсный потенциал участка недр может составить свыше 185 млн тонн нефти. Состоявшееся подписание основных условий сотрудничества подтверждает серьезный интерес CNOOC к совместной реализации данного проекта, что открывает новые возможности для обеих компаний в поиске углеводородов", - отмечают в КМГ.

Отметим, что в августе 2024 года КМГ и CNOOC подписали соглашение о намерениях в области геологоразведки.

China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) - компания в нефтегазовой отрасли, специализирующаяся на офшорной разведке и добыче. Компания активно сотрудничает с мировыми корпорациями и участвует в разработке крупных месторождений. Активы CNOOC сосредоточены в более чем 20 странах на четырех континентах.

КМГ является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли.

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