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Клаус Йоханнис: Завтра Romgaz и SOCAR подпишут новое соглашение

Клаус Йоханнис: Завтра Romgaz и SOCAR подпишут новое соглашение С января этого года Азербайджан начал транспортировку в Румынию дополнительных объемов газа. Завтра государственные нефтяные компании двух стран – Romgaz и SOCAR - подпишут новое соглашение. Согласно данному соглашению, в 2023-2024 годах в нашу страну буд
Энергетика
2 февраля 2023 г. 22:37
Клаус Йоханнис: Завтра Romgaz и SOCAR подпишут новое соглашение

С января этого года Азербайджан начал транспортировку в Румынию дополнительных объемов газа. Завтра государственные нефтяные компании двух стран – Romgaz и SOCAR - подпишут новое соглашение. Согласно данному соглашению, в 2023-2024 годах в нашу страну будет транспортироваться дополнительный газ.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Румынии Клаус Йоханнис в заявлении для прессы после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

"Оба поддерживаемых Европейской комиссией проекта – и Южный газовый коридор, и подводный кабель, который будет проложен для транспортировки электроэнергии, производимой в Азербайджане из возобновляемых источников энергии, внесут ощутимый вклад в обеспечение энергобезопасности в Евросоюзе. Мы обсудили эти вопросы с президентом Ильхамом Алиевым", - подчеркнул президент Румынии.

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Версия на азербайджанском языке Sabah “Romqaz” və SOCAR yeni sazişə imza atacaqlar

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