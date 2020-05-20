​Китай скупил дешевую нефть в рекордных объемах

Китай в рекордных объемах скупает дешевую нефть, пользуясь тем, что сейчас низкие цены.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, большая часть была закуплена в апреле, когда майские фьючерсы на нефть WTI впервые в истории опустились ниже нуля.

Сейчас в сторону китайских портов идут в общей сложности 117 супертанкеров (VLCC), каждый из которых способен отгрузить 2 млн баррелей нефти. Они достигнут берегов Китая в период с мая по август и доставят в страну в общей сложности примерно 230 млн баррелей.

Предполагается, что большая часть была закуплена властями страны в апреле, когда майские фьючерсы на нефть WTI впервые в истории опустились ниже нуля из-за переизбытка производства и дефицита хранилищ.

Количество задействованных танкеров самое значительное за всю историю.

Увеличение поставок черного золота в Китай является еще одним сигналом постепенного восстановления экономики страны, в то время как большинство других государств только задумываются об ослаблении ограничительных мер.