Китайские компании намерены войти в крупнейший мировой СПГ-проект

Новые мощности позволят Катару довести производство сжиженного газа до 110 млн тонн в год

Sinopec и PetroChina хотят принять участие в крупнейшем в мире проекте по сжижению газа в Катаре.

Как передает Report со ссылкой на газету Gulf News, китайские компании ведут соответствующие переговоры с катарской госкорпорацией Qatar Petroleum.

Речь идет о проекте СПГ-производства, ресурсной базой для которого послужит восточная часть Северного месторождения (NFE) в Катаре. Ранее сообщалось, что новые мощности позволят Катару довести производство сжиженного газа с 77 млн тонн до 110 млн тонн в год. Предприятие будет производить не только СПГ, но и СУГ (сжиженные углеводородные газы), этан, серу и гелий. Запуск запланирован на IV квартал 2025 года, начальная мощность производства составит 1,4 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Основу предприятия составят четыре линии, каждая мощностью 8 млн тонн, и сопутствующие объекты. В дальнейшем Катар планирует наращивать производство СПГ на базе южной части Северного месторождения (NFS), что позволит к 2027 году увеличить производство сжиженного газа до 126 млн тонн в год.

Стоимость проекта оценивается в 28,75 млрд долларов США. Qatar Petroleum в феврале отмечала, что это будет одной из крупнейших за последние несколько лет энергетических инвестиций. Sinopec и PetroChina готовы принять участие в финансировании в обмен на доли в проекте, уточняет Gulf News.

Ранее Qatar Petroleum подписала долгосрочный контракт на поставку СПГ в Китай.