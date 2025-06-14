Китайская СNNC станет лидером консорциума по строительству второй АЭС в Казахстане

Китайская компания СNNC станет лидером консорциума по строительству второй АЭС в Казахстане.

Китайская компания СNNC станет лидером консорциума по строительству второй АЭС в Казахстане.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Агентство по атомной энергетике РК, председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев сообщил, что все преквалифицированные участники шорт-листа обладают уникальными технологиями, но объективно самые сильные предложения были у КНР и России.

"Планируется подписание отдельного генерального соглашения с КНР о сотрудничестве в атомной отрасли. И мы хотим видеть китайские технологии в Казахстане для строительства еще одной АЭС", - сказал Саткалиев.

По его словам, объективно в мире не так много стран, которые могут осилить весь атомный цикл своими силами.

"И безусловно Китай - это одна из стран, которая обладает всеми необходимыми технологиями, всей индустриальной, промышленной базой и наш следующий главный приоритет - сотрудничество с КНР"», - сказал Саткалиев.

Глава Агентства подчеркнул, что с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

"У нас есть очень высокий уровень договоренностей. Мы заинтересованы в принятии китайского опыта, мы понимаем их возможность быстро и качественно осуществлять строительство, и мы уже начали работать в этом направлении. Нашему агентству наравне предстоит сформировать эффективные консорциумы, - отметил спикер.

Ранее президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявил, что стране нужно, как минимум, три АЭС