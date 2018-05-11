Китайская компания может выкупить долю Total в проекте Южный Парс в Иране

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC готова выкупить долю французской Total в иранском месторождении Южный Парс, если Total выйдет из проекта в связи с санкциями США по ядерной сделке с Ираном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

"Теперь возможность выхода Total достаточно высока, при таком сценарии CNPC будет готова взять все под свой контроль", - сообщил агентству госчиновник, знакомый с деталями сделки. По условиям контракта, китайская нефтегазовая корпорация может увеличить свою долю до 50,1% и стать основным оператором проекта разработки месторождения.

В консорциуме нефтегазовых компаний французской Total принадлежит 50,1%, китайской CNPC - 30% и иранской Petropars - 19,9%.