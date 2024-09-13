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Китайская энергетическая компания через "дочек" расширяет свое присутствие в Азербайджане

Китайская энергетическая компания через "дочек" расширяет свое присутствие в Азербайджане Компания China Energy International Group расширяет свое присутствие в Азербайджане через дочерние компании.
Энергетика
13 сентября 2024 г. 17:02
Китайская энергетическая компания через дочек расширяет свое присутствие в Азербайджане

Компания China Energy International Group расширяет свое присутствие в Азербайджане в сфере возобновляемой энергетики через дочерние предприятия.

Об этом в интервью Report заявил ее менеджер по Азербайджану Шансян Ву.

Подписанный в июне 2023 года Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и CGGCOIC (China Gezhouba Group Co, дочка Energy China) предполагает развитие крупномасштабных проектов в области возобновляемой энергии в Азербайджане, таких как солнечная и ветровая энергия, ее накопление и зеленый водород, сказал он.

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане 3 июля 2024 года, председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи была подчеркнута важность расширения усилий в области зеленой энергетики и региональной взаимосвязанности, что также отмечено в совместном заявлении о создании стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем.

Компания вносит свой вклад в это партнерство с азербайджанской стороной в рамках различных инициатив, сказал он. "Energy China сотрудничает в рамках инициатив "Зеленая энергетическая зона" и "Зеленый коридор", которые принесут долгосрочные стратегические выгоды для обеих сторон, а также усиливает партнерство с местными компаниями, такими как SOCAR Green и Nobel Energ",- заявил менеджер по Азербайджану.

Кроме того, по его словам, глубокая интеграция между энергетическими, транспортными, цифровыми, водными, экологическими, промышленными и культурными сетями в цепочке отраслей, поддерживаемая Energy China, также является перспективным направлением.

С полной версией интервью можно ознакомиться по этой ссылке.

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