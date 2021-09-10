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Китай выходит на рынки с продажей значительных стратегических резервов

Китай выходит на рынки с продажей значительных стратегических резервов Китай произвел беспрецедентную интервенцию на мировой рынок нефти, предлагая значительные объемы из своих стратегических резервов, явно с целью снижения цен
Энергетика
10 сентября 2021 г. 17:54
Китай выходит на рынки с продажей значительных стратегических резервов

Китай произвел беспрецедентную интервенцию на мировой рынок нефти, предлагая значительные объемы из своих стратегических резервов, явно с целью снижения цен.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg.

Страна объявила об этом на фоне резкого роста цен на энергоносители на внутреннем рынке. Причем не только на нефть, но также на уголь и природный газ, а также на фоне нехватки электроэнергии в некоторых провинциях, что вынудило некоторые предприятия сократить производство.

В последнем заявлении Национального управления по продовольствию и стратегическим резервам сказано, что страна использовала свои гигантские запасы нефти, чтобы "ослабить давление растущих цен на сырье". Дополнительных подробностей нет, но, по сведениям, речь идет о миллионах баррелей.

По данным Energy Aspect Ltd., Китай, крупнейший в мире импортер нефти, за последнее десятилетие накопил 220 миллионов баррелей этого товара.

Недовольство высокими ценами выражают и США. Как раз месяц назад администрация Белого дома обратилась с просьбой к ОПЕК увеличить добычу, так как в стране растет стоимость автомобильного топлива.

Все это говорит о том, что стоимость барреля нефти в 70-75 долларов США является красной чертой для двух крупнейших в мире потребителей нефти.

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Версия на английском языке China intervening in oil market with historic sale of reserves

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