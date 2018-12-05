Китай возобновит поставки нефти и СПГ из США

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Китайская компания Unipec планирует возобновить поставки нефти из США.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как отмечают источники Reuters, такое решение было принято после встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите "двадцатки" в Аргентине.

По данным Reuters, Unipec намеревается закупить в США нефть в течение трехмесячного периода, отведенного на американо-китайские торговые переговоры.

"Китайские покупатели, которые хотят приобрести нефть в США, будут торопиться, чтобы импортировать ее в течение этого периода", - заявил агентству источник в китайской государственной нефтяной корпорации Sinopec, дочерней трейдинговой компанией которой является Unipec.