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Китай в январе-апреле сократил импорт нефти и газа

Китай в январе-апреле сократил импорт нефти и газа Объем поставок природного газа из-за границы в Китай в январе - апреле уменьшился в годовом исчислении на 8,9%, составив 35,86 млн тонн, а нефти - на 4,8%, до 170,88 млн тонн.
Энергетика
9 мая 2022 г. 10:21
Китай в январе-апреле сократил импорт нефти и газа

Объем поставок природного газа из-за границы в Китай в январе - апреле уменьшился в годовом исчислении на 8,9%, составив 35,86 млн тонн, а нефти - на 4,8%, до 170,88 млн тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в стоимостном выражении импорт газа вырос на 59,9%, до 21,64 млрд долларов США. Показатель закупки за границей нефти в денежном эквиваленте повысился на 49,7%, до 116,07 млрд долларов.

Импорт нефти Китаем увеличился в 2021 году в стоимостном выражении на 44,2%, до 257,33 млрд долларов, а газа - на 67,6%, до 55,8 млрд долларов.

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