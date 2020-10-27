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Китай в сентябре увеличил добычу нефти и газа

Китай в сентябре увеличил добычу нефти и газа Импорт нефти подскочил на 17,6%, а газа - на 5,5%
Энергетика
27 октября 2020 г. 11:45
Китай в сентябре увеличил добычу нефти и газа

Китай в сентябре увеличил добычу нефти на 2,4% относительно того же месяца прошлого года – до 16,1 млн тонн.

Как передает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления.

При этом импорт нефти подскочил на 17,6% и достиг 48,48 млн тонн. Объемы нефтепереработки повысились на 1,3% и составили 57,35 млн тонн.

В январе-сентябре добыча нефти выросла на 1,7% – до 146,25 млн тонн, в то время как нефтепереработка увеличилась на 2,9% – до 500 млн тонн.

Добыча природного газа в КНР в прошлом месяце увеличилась на 7,6% и составила 14,6 млрд кубометров. Среднесуточный объем равнялся 490 млн кубометров. С начала года показатель достиг 137,1 млрд кубометров, что на 8,7% превышает объем за январь-сентябрь 2019 года.

Импорт газа в минувшем месяце вырос на 5,5% – до 8,66 млрд кубометров, сообщает

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