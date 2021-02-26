Китай исчерпал мощности для хранения нефти

Рост запасов был вызван попытками Китая скупить нефть для наращивания запасов в 2020 году

Нефтяные запасы крупнейшего в мире импортера сырья, Китая, увеличились примерно до уровня, равного объему 100 дней чистого импорта, что затрудняет поиск дополнительных резервуаров и сооружений для хранения запасов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что рост запасов был вызван попытками Китая скупить нефть для наращивания запасов в 2020 году, когда цены упали на фоне пандемии коронавируса. Резервы включают в себя как государственные, так и коммерческие запасы. Их уровень колеблется, однако остается примерно на уровне 100-120 дней чистого импорта.

Как для крупнейшего импортера нефти, достаточный запас сырья имеет решающее значение для экономики Китая, поскольку это создает защиту от влияния перебоев поставок.

Ранее, в апреле прошлого года, агентство Bloomberg сообщало о планах Китая по скупке нефти для чрезвычайных резервов. По словам собеседников агентства, первоначальной целью было удержание государственных запасов на уровне, равном 90 дням чистого импорта, который в дальнейшем может быть увеличен до 180 дней чистого импорта.

Согласно данным, представленным агентством, в прошлом году импорт нефти в Китай составлял в среднем 10,9 миллиона баррелей в день, а текущие запасы нефти в стране находятся на уровне 1,09 миллиарда баррелей.