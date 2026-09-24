ЦАХАЛ ликвидировал командира боевого крыла ХАМАС

Израильские военные ликвидировали в городе Газа командира боевого крыла движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля ликвидировала командира боевого крыла ХАМАС Махмуда Абд аль-Фаттаха Авада, участвовавшего в удержании в заложниках семерых израильских граждан", - говорится в заявлении.

Отмечается, что ликвидированный в последнее время планировал атаки на израильских военнослужащих и мирных жителей, а также занимался восстановлением боевого потенциала" ХАМАС.