ЦАХАЛ ликвидировал командира боевого крыла ХАМАС
Другие страны
- 24 сентября, 2026
- 18:26
Израильские военные ликвидировали в городе Газа командира боевого крыла движения ХАМАС.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Армия обороны Израиля ликвидировала командира боевого крыла ХАМАС Махмуда Абд аль-Фаттаха Авада, участвовавшего в удержании в заложниках семерых израильских граждан", - говорится в заявлении.
Отмечается, что ликвидированный в последнее время планировал атаки на израильских военнослужащих и мирных жителей, а также занимался восстановлением боевого потенциала" ХАМАС.
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