Армения и США обсудили реализацию проекта TRIPP
В регионе
- 24 сентября, 2026
- 19:09
Руководитель аппарата премьер-министра Армении Лилит Макунц и временный поверенный в делах США в Армении Дэвид Аллен обсудили ход реализации проекта TRIPP (Маршрут Трампа), а также мирный процесс между Ереваном и Баку.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, в ходе переговоров стороны подчеркнули важность принятия последовательных мер по укреплению мира между Арменией и Азербайджаном.
Они также обсудили вопросы, касающиеся повестки стратегических отношений Армении и США, а также другие вопросы, представляющим взаимный интерес.
Ermənistan və ABŞ TRIPP layihəsinin icrasını müzakirə edib
Armenia, US discuss implementation of TRIPP project
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