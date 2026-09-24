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    Ильхам Алиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Армения и США обсудили реализацию проекта TRIPP

    В регионе
    • 24 сентября, 2026
    • 19:09
    Армения и США обсудили реализацию проекта TRIPP

    Руководитель аппарата премьер-министра Армении Лилит Макунц и временный поверенный в делах США в Армении Дэвид Аллен обсудили ход реализации проекта TRIPP (Маршрут Трампа), а также мирный процесс между Ереваном и Баку.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, в ходе переговоров стороны подчеркнули важность принятия последовательных мер по укреплению мира между Арменией и Азербайджаном.

    Они также обсудили вопросы, касающиеся повестки стратегических отношений Армении и США, а также другие вопросы, представляющим взаимный интерес.

    Лилит Макунц Дэвид Аллен Маршрут Трампа (TRIPP) Соединенные Штаты Америки (США) Армения
    Ermənistan və ABŞ TRIPP layihəsinin icrasını müzakirə edib
    Armenia, US discuss implementation of TRIPP project
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