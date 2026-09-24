Армения и США обсудили реализацию проекта TRIPP

Руководитель аппарата премьер-министра Армении Лилит Макунц и временный поверенный в делах США в Армении Дэвид Аллен обсудили ход реализации проекта TRIPP (Маршрут Трампа), а также мирный процесс между Ереваном и Баку.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, в ходе переговоров стороны подчеркнули важность принятия последовательных мер по укреплению мира между Арменией и Азербайджаном.

Они также обсудили вопросы, касающиеся повестки стратегических отношений Армении и США, а также другие вопросы, представляющим взаимный интерес.