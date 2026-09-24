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    Трамп заявил о крепкой дружбе с Си Цзиньпином

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 18:35
    Трамп заявил о крепкой дружбе с Си Цзиньпином

    Президент США Дональд Трамп заявил, что с 2016 года между ним и председателем КНР Си Цзиньпином сложилась по-настоящему крепкая дружба, основанная на взаимном уважении и интересах двух народов.

    Как передает Report, об этом он сказал во время встречи с лидером Китая в Белом доме.

    "Со времени моих первых выборов в 2016 году мы с председателем Си установили по-настоящему крепкую дружбу, основанную на взаимном уважении и жизненно важных интересах наших народов", - сказал Трамп.

    По его словам, за это время они встречались в разных странах мира - от Германии до Аргентины, от Японии до Южной Кореи, а также в Пекине и Палм-Бич во Флориде.

    "Но примечательно, что это наша первая совместная встреча здесь, в Белом доме. И, как председатель Си уже увидел, многое изменилось с тех пор, как он был здесь в последний раз", - отметил американский лидер.

    Трамп также заявил, что Си Цзиньпин стал первым китайским лидером, совершившим второй официальный государственный визит в США.

    Дональд Трамп Си Цзиньпин Соединенные Штаты Америки (США) Китайская Народная Республика (КНР)
    Donald Tramp Si Cinpinlə möhkəm dostluğu barədə danışıb
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