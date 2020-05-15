Кыргызстан попросил Россию о скидке на газ

Кыргызстан официально обратился к России с просьбой снизить цены на поставляемый на территорию республики природный газ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу во время пресс-конференции в Бишкеке председатель Государственного комитета энергетики, промышленности и недропользования Кыргызстана Эмиль Осмонбетов.

"Госкомитет направил 23 апреля 2020 года соответствующее письмо, адресованное министру энергетики России Александру Новаку", - сказал он.

По его словам, складывающаяся в Кыргызстане из-за пандемии коронавирусной инфекции и ряда других факторов сложная экономическая ситуация может вынудить население отказаться от использования природного газа, поскольку из-за снижения на валютном рынке страны курса кыргызского сома автоматически происходит повышение цены на газ.

"Мы просим российскую сторону рассмотреть возможность снижения отпускной цены на него меньше 150 долларов США за 1 тыс. кубометров", - отметил Осмонбетов. В настоящее время республика покупает газ по 170 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Обеспечением населения природным газом в Кыргызстане занимается компания "Газпром Кыргызстан".