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КазТрансОйл в I полугодии увеличил на 12% транзит нефти по БТД

КазТрансОйл в I полугодии увеличил на 12% транзит нефти по БТД АО "КазТрансОйл" увеличил в первом квартале 2025 года транзит нефти по Баку-Тбилиси-Джейхун (БТД) на 12% - до 785 тыс. тонн.
Энергетика
21 июля 2025 г. 13:27
КазТрансОйл в I полугодии увеличил на 12% транзит нефти по БТД

АО "КазТрансОйл" увеличил в первом квартале 2025 года транзит нефти по Баку-Тбилиси-Джейхун (БТД) на 12% - до 785 тыс. тонн.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу компании.

"Налив нефти в танкеры в порту Актау с использованием мощностей АО «КазТрансОйл» составил 1 млн 784 тыс. тонн, что на 5% больше показателя I полугодия 2024 года, в том числе 785 тыс. тонн в направлении Баку-Тбилиси-Джейхан, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года", - отмечается в сообщении.

По группе компаний ООО "Батумский нефтяной терминал" объем перевалки нефти, нефтепродуктов и газа составил 805 тыс. тонн, что на 15% меньше, чем в I полугодии 2024 года. Снижение показателя связано с переносом части отгрузок на более поздние сроки.

В целом, в первом полугодии по системе КазТрансОйла транспортировано 22 млн 268 тыс. тонн нефти, что соответствует уровню аналогичного периода предыдущего года.

АО "КазТрансОйл" — национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу.

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