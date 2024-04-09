"КазМунайГаз" привлек "Лукойл" к разработке месторождений на Каспии

Казахстанское АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) привлек российскую компанию "Лукойл" к реализации нефтегазового проекта "Каламкас-море/Хазар" из-за отказа компаний Shell и Oman Oil от разработки данных контрактных участков.

Казахстанское АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) привлек российскую компанию "Лукойл" к реализации нефтегазового проекта "Каламкас-море/Хазар" из-за отказа компаний Shell и Oman Oil от разработки данных контрактных участков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на комментарий заместителя председателя правления "КазМунайГаз" Куаныша Кудайбергенова, распространенный 9 апреля в Telegram-канале компании.

"Месторождения "Каламкас-море" и "Хазар" ранее входили в состав разных контрактов на недропользование с различными операторами. Оператором "Каламкас-море" была компания North Caspian Operating Company (NCOC, разрабатывающая Кашаганское месторождение), оператором Хазара - КМОК с участием компаний Shell и Oman Oil. По ряду причин их разработка затягивалась, в том числе и из-за отсутствия экономической целесообразности самостоятельной эксплуатации. В итоге указанные компании отказались инвестировать в их освоение и вернули участки государству", - отмечает Кудайбергенов.

Учитывая географическую близость и геологическую схожесть этих месторождений, правительством было принято решение объединить два проекта в один контракт на недропользование. "И после продолжительных переговоров "КазМунайГаз" привлек "Лукойл" в качестве стратегического партнера, который уже реализовал ряд схожих проектов в российском секторе Каспийского моря", - говорится в комментарии.

Кудайбергенов пояснил, что наличие стратегического партнера, обладающего соответствующими технологиями освоения шельфовых месторождений, "являлось решающим фактором, благодаря которому проект удалось перезапустить".

"В противном случае, проект мог бы до сих пор находиться "на полке" в ожидании инвестора. Проект подразумевает инвестиции на уровне порядка $6,5 млрд и относится к категории "технологически сложных", - отметил он.

Кудайбергенов также подчеркнул, что "КазМунайГаз" наряду с "Лукойл" имеет 50% в данном проекте и все решения принимаются паритетно между участниками совместного предприятия: "Таким образом, утверждения о том, что КМГ потерял контроль над проектом, не соответствуют действительности".

Ранее сообщалось, что "Лукойл" заплатила $200 млн за вхождение в совместные c КМГ проекты по освоению месторождений "Каламкас-море", "Хазар" и "Ауэзов" на шельфе Каспия. Сделка также предполагает выплату дополнительной премии в размере $100 млн при выполнении отлагательных условий по проекту.

"КазМунайГаз" в 2023 году продала "Лукойлу" 50% в компании Kalamkas-Khazar Operating, которой принадлежат лицензии на эти месторождения.

Начать добычу на месторождениях "Каламкас-море", "Хазар", "Ауэзов" планируют в 2028 году. Cовокупные прогнозные извлекаемые ресурсы "Каламкас-море" и "Хазар" составляют порядка 81 млн тонн нефти, 22 млрд тонн газа.

В феврале 2023 года специально для освоения месторождений "Каламкас-море", "Хазар" и "Ауэзов" была создана компания Kalamkas-Khazar Operating.