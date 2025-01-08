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"КазМунайГаз" приступил к бурению первой поисковой скважины на участке Тайсойган

"КазМунайГаз" приступил к бурению первой поисковой скважины на участке Тайсойган АО "Эмбамунайгаз" (дочернее предприятие АО НК "КазМунайГаз" - КМГ) начал бурение первой поисковой скважины на участке Тайсойган в Атырауской области.
Энергетика
8 января 2025 г. 19:25
КазМунайГаз приступил к бурению первой поисковой скважины на участке Тайсойган

АО "Эмбамунайгаз" (дочернее предприятие АО НК "КазМунайГаз" - КМГ) начало бурение первой поисковой скважины на участке Тайсойган в Атырауской области.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу КМГ.

"Участок представляет собой серию надсолевых мезозойских структур в пределах Прикаспийского осадочного бассейна. Запланировано бурение 8 структур до конца 2025 года глубиной от 400 до 3800 м",- говорится в сообщении компании.

Объекты были подготовлены к бурению на основе проведенной широкомасштабной сейсморазведки 3D в объёме 5600 км2.

Отметим, что геологоразведочные проекты "КазМунайГаз" направлены на поиск углеводородов и увеличение ресурсной базы страны. Их реализация приобретает особую важность в регионах со зрелыми месторождениями, где наблюдается естественное истощение запасов.

Ранее вблизи участка Тайсойган были открыты месторождения Уаз, Уаз Северный, Кондыбай и др.

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