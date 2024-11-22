"КазМунайГаз" не получал предложений о продаже долей в двух крупных НПЗ

Руководство национальной компании «КазМунайГаз» (КМГ) не получало никаких предложений о продаже каких-либо долей в двух крупных НПЗ (Павлодарском и Атырауском заводах).

Руководство национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) не получало никаких предложений о продаже каких-либо долей в двух крупных НПЗ (Павлодарском и Атырауском заводах).

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил глава компании Асхат Хасенов на пресс-конференции.

"По продаже долей никаких предложений не поступало. Это все мифы. Но если такие предложения и поступят, то мы будем смотреть", - сказал Хасенов, отвечая на вопрос о возможной продаже долей в двух крупных НПЗ российской компании LUKOIL.

Глава КМГ добавил, что перед компанией стоит задача обеспечить внутренний рынок ГСМ в достаточном объеме.

"В этом году объем переработки нефти на наших НПЗ превысит 16 миллионов тонн. В следующем году мы планируем поднять объем переработки до 17 миллионов тонн", - сообщил он.

Сегодня в Казахстане работают три крупных НПЗ - Шымкентский, Павлодарской и Атырауский.