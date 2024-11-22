О нас

"КазМунайГаз" не получал предложений о продаже долей в двух крупных НПЗ

"КазМунайГаз" не получал предложений о продаже долей в двух крупных НПЗ Руководство национальной компании «КазМунайГаз» (КМГ) не получало никаких предложений о продаже каких-либо долей в двух крупных НПЗ (Павлодарском и Атырауском заводах).
Энергетика
22 ноября 2024 г. 10:06
КазМунайГаз не получал предложений о продаже долей в двух крупных НПЗ

Руководство национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) не получало никаких предложений о продаже каких-либо долей в двух крупных НПЗ (Павлодарском и Атырауском заводах).

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил глава компании Асхат Хасенов на пресс-конференции.

"По продаже долей никаких предложений не поступало. Это все мифы. Но если такие предложения и поступят, то мы будем смотреть", - сказал Хасенов, отвечая на вопрос о возможной продаже долей в двух крупных НПЗ российской компании LUKOIL.

Глава КМГ добавил, что перед компанией стоит задача обеспечить внутренний рынок ГСМ в достаточном объеме.

"В этом году объем переработки нефти на наших НПЗ превысит 16 миллионов тонн. В следующем году мы планируем поднять объем переработки до 17 миллионов тонн", - сообщил он.

Сегодня в Казахстане работают три крупных НПЗ - Шымкентский, Павлодарской и Атырауский.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября 2024 г. 15:58
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
18 ноября 2024 г. 14:48
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
Эрдоган: Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов нацбезопасности
20 ноября 2024 г. 15:01
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
18 ноября 2024 г. 13:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi