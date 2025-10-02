Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Казмунайгаз и TPAO обсудили сотрудничество в добыче нефти и газа

    Энергетика
    • 02 октября, 2025
    • 15:30
    Казмунайгаз и TPAO обсудили сотрудничество в добыче нефти и газа

    Казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) и турецкая государственная компания "Turkish Petroleum Corporation" (TPAO) перспективы сотрудничества.

    Как сообщает Report со ссылкой на сообщение КМГ, переговоры состоялись в Астане между председателем правления КМГ Асхатом Хасеновым с главой TPAO Ахметом Тюркоглу.

    "Стороны обсудили вопросы сотрудничества в геологоразведке, добыче нефти и газа, а также привлечения инвестиций", - говорится в сообщении.

    Ранее для специалистов ТРАО были проведены ознакомительные сессии по перспективным геологоразведочным проектам КМГ.

    Кроме того, в рамках совместных рабочих групп проводится анализ геологического потенциала данных участков недр в Казахстане. В настоящее время стороны прорабатывают дальнейшие шаги по практическому взаимодействию.

    Хасенов отметил, что "КазМунайГаз высоко оценивает перспективы взаимовыгодного партнерства с Turkish Petroleum Corporation не только в сфере геологоразведки и добыче углеводородов, но и в части обмена опытом, внедрения передовых технологий и продвижения экологически устойчивых решений.

    "Убежден, что развитие связей с турецкими коллегами будет способствовать укреплению энергетической безопасности, расширению международной кооперации и созданию новых "точек роста" для экономики обеих стран", - подчеркнул он.

