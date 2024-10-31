КазМунайГаз и Татнефть начнут геологоразведку на западе Казахстана

Казахстанская нацкомпания "КазМунайГаз" и российская "Татнефть" планируют в ноябре начать геологоразведочные работы на участке "Каратон Подсолевой" на западе Казахстана.

Казахстанская нацкомпания "КазМунайГаз" и российская "Татнефть" планируют в ноябре начать геологоразведочные работы на участке "Каратон Подсолевой" на западе Казахстана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение КМГ.

"Председатель правления КазМунайГаз Асхат Хасенов 30 октября провёл встречу с генеральным директором ПАО "Татнефть" Наилем Магановым. На встрече обсудили ход подготовительных работ к бурению первой поисковой скважины глубиной 5500 метров на участке Каратон Подсолевой. В настоящее время идёт монтаж бурового оборудования на участке. Начало бурения запланировано в ноябре 2024 года", - говорится в информации.

Также стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере нефтегазохимии.

По данным компании, участок "Каратон Подсолевой" расположен в Атырауской и Мангистауской областях рядом с действующими месторождениями АО "Эмбамунайгаз".

Напомним, что 21 февраля этого года в городе Казань КМГ и ПАО "Татнефть" подписали Договор купли-продажи, Соглашение акционеров и Соглашение о финансировании по проекту "Каратон Подсолевой".