КазМунайГаз и MOL планируют углубить сотрудничество в разведке и добыче углеводородов

Казахстанский "КазМунайГаз" (КМГ) и венгерская MOL Group заключили соглашение по углублению сотрудничества в направлениях разведки и добычи углеводородов, а также реализации перспективных нефтехимических проектов.

Казахстанский "КазМунайГаз" (КМГ) и венгерская MOL Group заключили соглашение по углублению сотрудничества в направлениях разведки и добычи углеводородов, а также реализации перспективных нефтехимических проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу КМГ, документ подписан в Будапеште в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Венгрию.

"КазМунайГаз" уделяет приоритетное внимание привлечению технологий, изучая опыт MOL Group для повышения эффективности производства. Планируется использовать передовые решения для снижения производственных затрат и повышения общей эффективности добычи", - говорится в информации.

Стороны также договорились изучить возможность реализации проекта по производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Суть проекта в сообщении не уточняется.

КазМунайГаз и MOL Group в настоящее время сотрудничают на газоконденсатном месторождении Рожковское в Западно-Казахстанской области, которое на сегодня достигло проектных показателей в рамках первой фазы освоения. Инвестиции MOL Group составили порядка 200 млн долларов США.